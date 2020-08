Jochen Holy: Der Enkel von Hugo Boss ist tot

Trauriger Abschied von Jochen Holy

Jochen Holy war ein Enkel von Hugo Boss, dessen Mode sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut. Von ihm wurde das gleichnamige Unternehmen 1923 in Metzingen gegründet. Später stiegen Jochen und sein Bruder Uwe mit in das Familiengeschäft ein. Besonders ihr ausgezeichnetes Gespür für Trends und Mode halfen ihnen dabei, die Firma groß herauszubringen. 1993 zogen sich die beiden dann zurück, arbeiteten jedoch weiterhin als Modeunternehmer.

Hugo Boss kam 1885 in Metzingen zur Welt. Nach seiner kaufmännischen Ausbildung sammelte er erste Erfahrungen in der Bekleidungsindustrie. Später gründete er die Schneiderei Hugo Boss und eine Kleiderfabrik. Damals ahnte er wahrscheinlich noch nicht, wie erfolgreich sein Unternehmen mit der Hilfe von den Holy-Brüdern werden würde. Sie brachten den Konzern an die Börse und der Umsatz kletterte steil nach oben.