Joelina Drews: Heimliche Hochzeit in Vegas?

Nein, das Ganze war wohl nur ein Spaß. "Das Ganze war eine Spaß-Aktion, weil ich die Szenerie in Las Vegas so lustig fand. Natürlich sind wir jetzt nicht wirklich verheiratet, auch wenn wir die Zeremonie bis zum Ende durchgezogen haben. Wir lassen das auch nicht in Deutschland beglaubigen. Ich würde nie heiraten, ohne dass meine Mama dabei ist", sagt Joelina zu "Bild".

Doch auch wenn die Hochzeit nicht echt war, rührte die "Trauung" Papa Jürgen zu Tränen: "Mein Papa hat bei der Zeremonie tatsächlich ein paar Tränchen vergossen, weil er so gerührt war", erzählt Joelina.

Wann die richtige Hochzeit ansteht, verrät Joelina noch nicht. Konkrete Pläne gibt es allerdings noch keine: "Bisher hat Adrian mir noch keinen Heiratsantrag gemacht. Das haben wir aber auch so vereinbart, weil wir uns auf unsere Musik-Karrieren konzentrieren wollen. Da haben wir gar keine Zeit für ein klassisches Familienleben. Außerdem ist eine Hochzeit richtig teuer und wir müssen darauf noch eine Weile sparen."

Vermögen von Jürgen Drews - SO reich ist der Schlager-Star. Im VIDEO gibt es die Antwort: