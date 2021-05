Joelina Drews: Liebes-Hölle! Wie konnte sie das nur ertragen?

"Eine Woche später hat mich dann noch via Instagram eine weitere angeschrieben." Ein guter Grund, drei Tage lang mit Schnulzenfilmen und Schoko-Eis durchzuheulen, sollte man meinen. Doch Joedy wollte lieber süße Rache als süßen Seelentrost. "Wir haben uns getroffen und haben alles abgeglichen. Und dabei festgestellt, dass er dreigleisig gefahren ist. Da wussten wir aber noch nicht von den anderen Girls…" Unfassbar: Der Liebesschuft betrog nicht weniger als neun Frauen! Und versuchte dann auch noch, sich herauszureden: "Er hat sich als Opfer dargestellt." Für die Sängerin war klar: Der kommt nicht ungeschoren davon! "Ich habe die Mädels gefragt, ob sie bei meinem neuen Song mitwirken wollen. Vier davon haben sich bereit erklärt und in meinem Video mitgespielt. Eine davon ist jetzt meine allerbeste Freundin." Autsch, das muss ihrem Ex richtig bitter aufgestoßen sein. Aber Vergeltung sei nicht ihr Hauptanliegen gewesen, beteuert Joedy. "Wir wollten ein Statement setzen, dass Mädels zusammenhalten und sich nicht bekämpfen sollen. Es ist doch viel schöner, sich gegenseitig zu unterstützen."