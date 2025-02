Joerg Dahlmann: So tickt seine Frau Claudia Pöhlmann

Jörg Dahlmann zeigt sich offen wie nie! Im Dschungelcamp packt der TV-Star über ein einschneidendes Kapitel seines Lebens aus: Seine Familie ist von einer schweren Krankheit gezeichnet. "Mein Vater, mein Großvater und mein Onkel sind an Darmkrebs gestorben", erzählt er offen. 2005 wurde auch bei ihm die tückische Krankheit diagnostiziert. "Ich habe einen Gen-Fehler, mir fehlt das Reparatur-Gen, das sich darum kümmert, Krebszellen, die jeder in seinem Körper hat, zu zerstören." Doch an seinem Geburtstag, dem 10. Januar, kam die Wende: "Es war der 10. Januar, mein Geburtstag, und da gehe ich auf Toilette und da kam so ein kleines bisschen. Ein wunderschönes Gefühl!"

Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit ihm: "Dann der nächste Tiefschlag: Prostatakrebs." Ein weiterer schwerer Kampf begann. Doch Dahlmann nimmt es mit Humor: "Die Prostata ist entnommen worden. Das heißt, ich habe keinen Samenerguss mehr. Aber sonst ist alles in Ordnung und es funktioniert alles!" Camp-Mitbewohner Maurice erkennt sofort die ironischen Vorteile: "Du kannst immer sagen: Schatz, ich bin fertig!"