Jörg Pilawa: Happy End nach der Trennung!

Wenn der Moderator heute über Irina spricht, dann ohne Bitterkeit, ohne Groll. "Auch eine Form des Glücks, dass das trotz Trennung alles so gut läuft", sagt er in einem aktuellen Interview – und man spürt: Hier ist nichts kaputtgegangen. Im Gegenteil. Es ist fast berührender als eine klassische Versöhnungsgeschichte. Er nennt sie noch immer liebevoll "meine Frau". Und eine Scheidung? Haben sie nie eingereicht. Weil es keinen Streit gab, keinen Rosenkrieg. "Wir haben in der ganzen Zeit nie den Kontakt verloren und uns immer gut verstanden", sagt er.