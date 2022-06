Jörg Pilawa: Jetzt packt er mit der traurigen Wahrheit aus

In der "NDR"-Talkshow geriet Jörg nun in Plauderlaune und erinnert sich zurück, dass er mal einen Gastauftritt in der Erfolgskrimireihe "Tatort" hatte. Doch wie es scheint, war der Moderator mit seinem Schauspieltalent so gar nicht zufrieden! So gibt Jörg zu verstehen: "Ich habe ja auch mal eine Rolle spielen dürfen. Ich bin froh, dass ein Großteil davon in den Archiven verschwunden ist und nie digital gegangen ist." Er ergänzt: "Ich hatte eine relativ groß angelegte Rolle, eine Pressekonferenz, ich sollte viel Text haben - und es wurde immer weniger. Und nachher war es nur noch der Satz: 'Gibt es weitere Informationen?'" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Selbst einem TV-Talent wie Jörg gelingt nicht unbedingt alles! Ob uns der Moderator in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!