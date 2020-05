Joey Heindle & Ramona: Hochzeits-Hammer! Er lässt die Bombe platzen

und Ramona Elsener sind bis über beide Ohren verliebt. Die beiden kamen Ende 2018 zusammen und schon damals war dem Sänger klar, dass er seinen Schatz irgendwann heiraten möchte.

Joey Heindle: Erschütternde Beichte! Jetzt bricht es aus ihm heraus

Joey will Ramona heiraten

Im Interview mit InTouch Online plaudert Joey nun offen über seine Hochzeitspläne mit Ramona. „Heiraten würden wir auch gern, aber da müssen erst noch ein paar Altlasten aufgeräumt werden und es geht ja eh erst, wenn die Gerichte wieder anfangen zu arbeiten. Aber ich bin optimistisch und ich denke, es wird gut laufen“, erklärt er.

Vor seiner jetzigen Beziehung war Joey 15 Monate lang mit Justine verheiratet, doch die Ehe scheiterte. Nun will er endlich wieder nach vorne blicken und wünscht sich sogar Kinder mit seiner neuen Freundin. Bis es soweit ist, wird aber noch ein bisschen Zeit vergehen. „Ja, klar wollen wir das irgendwann machen. Aber gerade in dieser schweren Zeit, in der alles durcheinander ist, ist es nicht so cool, ein Kind auf die Welt zu bringen. Ich finde, da kann man einfach ein bisschen warten. Das machen wir sowieso“, verrät der 27-Jährige.

Baby-Hammer! Diese Fotos von Prinzessin Victoria lassen keine Zweifel mehr zu: