Joey Kelly ist verheiratet: Seit zehn Jahren glücklich mit Bellini-Sängerin Tanja

Tanja ist für ihn seine absolute Traumfrau. In einem Interview schwärmte er mal: "Tanja war noch Sängerin von 'Bellini'. Sechs Monate, bevor wir uns zum ersten Mal begegnet sind, habe ich in einer Zeitung ein Foto von ihr gesehen und zu meinem Bruder Angelo gesagt: wenn ich diese Frau treffe, gehört sie mir!" Offenbar hat Joey Kelly auch in dieser Beziehung - wie bei seinen Sportwettkämpfen - sein Ziel erreicht. Dafür musste sich der ehemalige Gitarrist der Kelly Family sich aber ganz schön ins Zeug legen. "Sie wollte nichts von mir! Sie fand mich nur nett. Wir haben uns sechs Monate lang getroffen, bis wir ein Paar waren." Mittlerweile sind sie verheiratet.