Joey Morgan: Der Schauspieler stirbt mit 28!

Neben "Scouts vs. Zombies – Handbuch zur Zombie-Apokalypse" war Joey Morgan noch in anderen Produktionen zu sehen. Unter anderem stand er für "Flower" an der Seite von Zoey Deutch vor der Kamera. "Er ist viel zu früh gegangen. Er war so ein toller Mensch", schrieb Schauspieler Lukas Gage, welcher zusammen mit ihm drehte. "Es tut mir leid, das zu lesen! Dies war und wird immer eine meiner schönsten Erfahrungen aller Zeiten sein! Er gab mir nichts als Liebe. Was für eine magische Zeit das war. Ich vermisse und liebe euch alle. Wir beten viel für unseren gefallenen Bruder", so Schauspielerin Eloy Lara.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu erfährst du hier im Video: