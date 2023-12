Johannes Strate: Der Revolverheld-Frontmann spricht über einen schlimmen Verlust

Nach der Auslosung in der Elbphilharmonie feierten 500 ausgewählte Gäste im Automuseum Prototyp die "Official Hospitality UEFA Euro 2024 Final Draw Party", die unter anderem von "Sportfive" organisiert wurde.

Auch Johannes Strate war als echter Kicker-Enthusiast mit von der Partie. "Ich bin quasi direkt von Geburt an ein riesengroßer Fußballfan und freue mich deswegen jetzt schon auf die Europameisterschaft in Deutschland", schwärmte er am Rande des Events gegenüber "Closer". Auch sonst bietet das kommende Jahr dem Revolverheld-Sänger Anlass zur Freude. "Wir haben Unglaubliches vor: Direkt am dritten Januar geht es auf Tour durch Deutschland. Wir spielen in neun Städten. Wir haben ein neues Album, es heißt 'RH1'. Das Besondere daran: Das Album gibt es nur auf der Tour. Das Ticket gibt es quasi im Bündel mit dem Album."