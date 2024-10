John Amos: Der "Stirb langsam"-Star ist tot

Fans kennen Amos vermutlich aus dem Film "Stirb langsam 2", in dem er an der Seite von Bruce Willis (69) den Major Grant gespielt hat. Daneben spielte er ebenfalls in Filmen wie "Coming to America" oder "Der Prinz aus Zamunda" mit Eddie Murphy (63) mit. Auch im TV war der Schauspieler in diversen Serien wie "Two and a Half Men", "Das A-Team" oder "Mord ist ihr Hobby" zu sehen.

Sogar bis zu seinem Tod wirkte Amos in einer Serie mit: "Suits L.A." soll noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden.