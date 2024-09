John Ashton: Der "Beverly Hills Cop"-Star ist tot

John Ashton wurde vor allem durch seine Rolle in "Beverly Hills Cop" bekannt, wo er den Ermittler John Taggart an der Seite von Eddie Murphy (63) und Judge Reinhold (67) spielte. Doch auch in Filmen wie Ben Afflecks "Gone Baby Gone", "Midnight Run", an der Seite von Robert De Niro und in Serien wie "Law and Order" wirkte der Schauspieler mit. Zuletzt war er im neuen "Beverly Hills Cop - Axel F" zu sehen, der in diesem Jahr auf Netflix erschien.