John Beasley: Der Schauspieler ist tot

Seine erste Rolle ergatterte John Beasley im Film "Mighty Ducks - Das Superteam", der Anfang einer langen Karriere. Rollen in Filmen wie "Verrückt in Alabama", "Der Anschlag", "The Purge: Anarchy" oder "Sinister 2" folgten.

Und auch als Serienstar machte sich der Kanadier einen Namen. So dürfte er vielen durch die Serie "Everwood" bekannt sein, dort verkörperte er den Charakter "Irv Harper". Aber auch bei "Navy CSI" und "CSI Miami" war der Schauspieler zu sehen.

Die Trauer um den sympathischen Darsteller ist nun groß. Er hinterlässt seine Frau Judy Beasley, zwei Söhne und sechs Enkelkinder.

Im VIDEO seht ihr, von welchen Stars wir in diesem Jahr schon Abschied nehmen mussten: