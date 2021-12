John Miles: Der "Music was my first love"-Interpret ist tot

Der britische Sänger bleibt der Welt vor allem mit seiner Rockballade "Music" ("Music was my first love") für immer erhalten. Mit seinem größten Hit aus dem Jahr 1976 feierte er international Erfolge. Auch in Deutschland erreichte der Song die Top Ten. Obwohl er nach diesem musikalischen Denkmal nicht mehr an dessen Erfolg anknüpfen konnte, blieb, wie er schon prophezeite, die Musik bis zu seinem Tod seine große Liebe. Neben der Veröffentlichung von acht Soloalben, kehrte er der Bühne nie den Rücken und war mit Größen wie Tina Turner als musikalischer Leiter und Leadgitarrist unterwegs - ein weiteres Highlight seiner musikalischen Karriere.

Abseits seiner großen Leidenschaft, der Musik, hat er auch privat seine große Liebe gefunden und hinterlässt ein großes Loch bei seinen Hinterblieben- seiner Frau, mit der er fast 50 Jahre lang verheiratet war, sowie seinen zwei Kinder und den zwei Enkelkinder. Diese nehmen nun rührend Abschied: "Er wird für immer weiterleben in unseren Herzen und mit dem wunderbaren musikalischen Vermächtnis, das er hinterlassen hat". Damit haben sie recht, John Miles hat mit seiner Kult-Ballade ein musikalisches Denkmal geschaffen, das für immer in die Musik-Geschichte eingegangen ist. Mit den Worten "You were our first love and will be our last." ("Du warst unsere erste Liebe und wirst unsere letzte sein.") sagen seine Liebsten, sowie auch wir, nun ruhe in Frieden, John Miles.

