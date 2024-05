Johnny Wactor: Der Schauspieler wurde von Autodieben erschossen!

Am Wochenende kam es zu einem dramatischen Vorfall in Los Angeles. Schauspieler Johnny Wactor (†37) verließ mit Kollegen gegen 3 Uhr eine Bar, als er plötzlich drei Männer an seinem Auto sah. Der Ex-"General Hospital"-Star hatte sie für einen Abschleppdienst gehalten und sprach sie an. Was er zu dem Zeitpunkt jedoch nicht wusste: Die drei waren schwerbewaffnete Kriminelle, die seinen Abgaskonverter stehlen wollten. Das berichtet jetzt seine Mutter Scarlett Wactor dem Sender ABC 7.