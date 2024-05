Jon Bon Jovi: Fremdgeh-Erlaubnis von seiner Frau

Wie soll ein Mann, der von Millionen Frauen angehimmelt wird und dem ständig eindeutige Angebote gemacht werden, es schaffen, seiner Ehefrau treu zu bleiben? Jon Bon Jovi (62) gibt offen zu: Er hat es nicht geschafft. Immer wieder mal hat er sich in der Hitze des Moments verloren – und getan, was seine Frau Dorothea (61) lieber nicht erfahren sollte. Die Gattin wollte so manches aber gar nicht wissen. Ihr war immer klar: Am Ende kommt er zu mir zurück. Und somit gab sie ihm die ultimative Erlaubnis zum Fremdgehen. Nanu, was ist denn da los? "Ich bin ein Rock'n'Roll-Star, ich bin kein Heiliger. Ich würde sagen, dass da so 100 Mädchen in meinem Leben waren, ungefähr. Ich bin Jon Bon Jovi", gibt er nun völlig unverfroren zu.