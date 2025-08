Jorge Gonzalez: Neuer Job für den Let's Dance-Star

Mit dem frechen Motto "Kauf kein Kack" macht Jorge jetzt auch in der Werbung Furore – und das nicht nur visuell, sondern auch musikalisch. In TV und Radio läuft der Spot rauf und runter, Plakate hängen überall. Die Kampagnenhymne, angelehnt an den Disco-Klassiker "Born To Be Alive", hat Ohrwurm-Potenzial. Und Jorge wäre nicht Jorge, wenn er das nicht selbstbewusst kommentieren würde: "Vielleicht wird 'Kauf kein Kack' ja der neue Sommerhit? Ich denke, Motsi und Llambi würden mir zehn Punkte dafür geben."