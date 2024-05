Joscha Kiefer: Neuanfang ohne Kristina! Sein Leben als Single-Papa

Die neue Familiensituation meistert Joscha "manchmal besser, machmal schlechter", wie er berichtet. "Zum Glück konnte ich zuletzt die Kleinen auch zu Dreharbeiten mitnehmen. Und ich bin unendlich dankbar dafür, dass meine Mutter mich so toll unterstützt. Ohne sie würde das alles nicht funktionieren. Das alles ist keine leichte Situation, aber wir wuppen das ganz gut."

Mit seiner Ex hat er mittlerweile eine gute Regelung gefunden. "Wenn Mama vorbeikommen will auf einen Kaffee, sage ich niemals Nein. Das sind schließlich auch ihre Kinder. Sowohl Kristina als auch ich haben vor ihnen auch niemals schlecht übereinander gesprochen. Ich bin selbst ein Scheidungskind und möchte meinen Kindern so viel Kummer wie möglich ersparen. Natürlich gab es auch bei uns einige Tränen, aber diese entspannte Seereise half uns allen dabei, nach neun herausfordernden Monaten wieder auf andere Gedanken zu kommen", erzählt er.