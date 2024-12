José de la Torre: Netflix-Schauspieler stirbt mit nur 37 Jahren

"Kevin – Allein zu Haus"

Was macht Macaulay Culkin heute?

Mit den Filmklassikern "Kevin – Allein zu Haus" und "Kevin – Allein in New York" avancierte Macaulay Culkin in den 90ern zum gefeierten Kinderstar. Dem niedlichen Blondschopf lag die Welt zu Füßen und doch verspielte er seinen Ruhm. Statt mit seinen Schauspielkünsten machte der Kinderstar lange Zeit mit Drogen, Alkoholexzessen und seiner potenziellen Magersucht Schlagzeilen. So geht es ihm heute ...