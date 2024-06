­Josefine Preuß: Glücklich single! Sie braucht nur IHN

Der süße Vierbeiner hat ihr Leben komplett auf den Kopf gestellt. Die Schauspielerin berichtet gegenüber "Das neue Blatt" von ihrer neuen Liebe für die Natur: "Bei mir hat sich das ja ­total mit meinem Hund geändert. Andere mit Kindern fragen sich vielleicht: 'Will ich die jetzt so wirklich krass in der Stadt aufwachsen lassen?' Klar, fürs Kind ist es ja auch perfekter, im Grünen zu sein, als nur Betonbauten vor der Nase zu haben. Diese Gedanken habe ich jetzt auch mit Hund."

An eigene Kinder scheint ­Josefine Preuß noch nicht zu denken – sie genießt ihr Single-Leben mit ihrem süßen Wegbegleiter in vollen Zügen. Ob sie später mit einer eigenen Familie im Grünen sesshaft werden will, weiß sie noch nicht: "Nein, da habe ich noch gar kein Bild von, wo und wie und wann das genau aussehen soll. ­Gerade haben wir, mein Hund und ich, so einen ­tollen Rhythmus mit der Arbeit und dem Zuhause-Sein. Alles ist grade wunderschön. Heute ­etwa hat sie eine ­Spielfreundin zu Besuch: Gerade liegen zwei Hunde auf dem Teppich und schlafen. Das ist einfach herzallerliebst. Und so, wie es gerade ist, kann es gerne immer weitergehen."

Ein anderer TV-Doktor denkt gar nicht daran, lange single zu bleiben. Welche Frauen der Bergdoktor bereits um den Finger wickelte, erfährst du im Video: