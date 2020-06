Josh Hutcherson & Claudia Traisac: Ihre Fernbeziehung ist "frustrierend"

Doch der 23-Jährige ist in festen Händen! Seit rund zwei Jahren führt er eine Beziehung mit der spanischen Schauspielerin Claudia Traisac. Diese lebt in Madrid, wo sie aktuell für eine TV-Produktion vor der Kamera steht. Das junge Paar führt also seit jeher eine Fernbeziehung über zwei Kontinente!

Dass diese große Entfernung eine große Herausforderung für ihre Beziehung darstellt, darüber sprach Josh Hutcherson in einem Interview mit dem „DuJour“-Magazin, wo er auf dem Cover der November-Ausgabe zu sehen ist.

„Wir reisen und skypen sehr viel“, erklärte der „Hunger Games“-Star. „Es fühlt sich an, als wäre man beieinander, denn man kann sich sehen und miteinander reden, doch andererseits ist man nur auf einen bescheuerten Bildschirm. Das ist sehr frustreirend.“

Dass eine Fernbeziehung nicht nur Reiz, sondern auch Frust bedeuten kann, liegt auf der Hand. Doch Josh ist fest davon überzeugt, dass seine Liebe zu Claudia die große Distanz übersteht: „Es ist irgendwie cool. Wir führen eine internationale Beziehung. Wir sind jung und wir bekommen das hin.