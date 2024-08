Judith Rakers: Jaa, sie hat ihr großes Glück endlich gefunden!

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verkündete Judith Rakers ihr Aus bei der ARD-Tagesschau. Seitdem hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht – und sich damit einen Kindheitstraum erfüllt. "Ich habe schon als Kind davon geträumt, mit dem Pyjama in den Garten gehen und als erstes eine weiche Pferdenüster streicheln zu können. Noch vor dem Frühstück. Und genauso ist es gekommen. Aber es gibt hier nicht nur Pferde, sondern auch Hühner und Katzen", erzählt sie stolz in einem Interview.

Sogar ein Buch hat sie über ihr Home-Farming geschrieben. Und ihre tierisch niedlichen Schützlinge fühlen sich sichtlich wohl bei ihr. "Wenn die Hühner mich sehen, kommen sie angaloppiert und ihre Körper wiegen sich dabei ganz schnell von rechts nach links. Das ist ein Moment, in dem ich einfach immer lachen muss und ich starte so unglaublich gerne mit einem Lachen in den Tag", beschreibt Judith ihren neuen Alltag. Ein Moment, der ihr für immer in Erinnerung bleibt: "Bei den Tieren war es natürlich die erste Kükengeburt! Das hat Glücksgefühle in mir ausgelöst, da hatte ich Tränen in den Augen." Wenn das nicht nach dem ganz großen Glück klingt…