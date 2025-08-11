Judith Rakers: Offene Beichte über ihre Kindheit! "Mich hat das sehr geprägt"

Beim Sprechen muss sie selber schmunzeln: "Wenn ich das jetzt erzähle, denken alle, mein Vater ist irre!" Doch diese unkonventionelle Erziehung hat sie stark geprägt! Und zwar positiv. "Ich glaube, am Ende hat es dazu geführt, dass ich ein sehr angstfreier Mensch bin, weil er mir immer was an die Hand gegeben hat [...] Ich bin meinem Vater sehr dankbar dafür, weil ich mich nie hilflos gefühlt habe", so Judith.