Judith Rakers: Panik! Die "Tagesschau" lässt sie einfach nicht los

Die gebürtige Paderbornerin moderiert weiterhin Talkshows, führt durch Reisesendungen. Und: Die "Tagesschau", die verfolgt sie noch immer im Schlaf! "Ich wache nachts auf und denke: 'Oh Gott, ich habe die Sendung verpasst!'", erzählt sie. Und das ist noch nicht alles: "Man träumt dann, man ist schon vor dem Studio und die Sendung beginnt, aber die Beine sind so schwer, dass man sich nicht fortbewegen kann. Und im Traum lege ich mich dann hin und robbe Richtung Moderationstisch, um mich hochzuziehen." Was für ein Albtraum!

Wie gut, dass Judith Rakers ein so idyllisches Zuhause hat! Wenn sie morgens den ersten Kaffee trinkt, in ihren blühenden Garten schaut und der Hühnerschar beim Scharren und Picken zusieht, dürften die Schrecken der Nacht schnell vergessen sein