Judith Rakers: Trauriges "Tagesschau"-Aus nach 19 Jahren

"Ich möchte euch gerne vorab informieren, damit ihr es nicht aus den Agenturmeldungen erfahrt. Bei mir stehen Veränderungen an", verkündet Rakers in einer Mitteilung an ihre engsten Mitarbeiter. "Schon Ende Dezember hatte ich meine letzten Einsätze als Moderatorin bei tagesschau24 und am 31. Januar werde ich meinen letzten Einsatz als Sprecherin der 20 Uhr haben."

Der Abschied fällt ihr natürlich nicht leicht. "Ich bin so dankbar, dass ich 19 Jahre lang Teil des Teams sein durfte. Wir haben so viel zusammen erlebt und so manche Herausforderung und Stresssituation gemeinsam gemeistert. Und ihr seid es, die mir den Abschied wirklich schwer machen, weil sich viele Freundschaften ergeben haben in dieser langen Zeit. Wie wir alle, habe auch ich 19 Jahre lang mein Bestes gegeben auf meiner Position im Team – aber jetzt ist es Zeit für mich, weiterzuziehen", erklärt Rakers.

Traurig müssen ihre Fans allerdings nicht sein! In Zukunft wird sie sich nicht nur ihrer eigenen Produktionsfirma widmen, sondern auch weiterhin andere Sendungen des NDR moderieren. Was für ein aufregender Neuanfang für die TV-Schönheit!