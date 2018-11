Judith Williams: Traurige News - Sie bestätigt die Trennung!

"Wir haben festgestellt, dass wir uns beide in unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln wollen." Mit diesen Worten macht die traurige Trennung offiziell. Doch wie geht es ihr nach dem aus. Und vor allem: Wie geht es jetzt für die zweifache Mutter weiter?

Im VIDEO erfahrt ihr alle Einzelheiten:

Judith Williams: Ihr Mann stärkt ihr den Rücken

Judith Williams scheint stets alles perfekt im Griff zu haben. Sie ist nicht nur Vollblut-Mama, sondern auch eine super erfolgreiche Unternehmerin. Kein Wunder also, dass sie sogar den Platz in der Jury von "Die Höhle der Löwen" perfekt besetzt. Doch das Pensum wäre nicht möglich, wenn Judith Williams nicht ihren Mann Alexander-Klaus Stecher an ihrer Seite hätte. "Alles Teamwork. Mein Mann Alexander, der ja mit im Tagesgeschäft steckt, unterstützt mich in allen beruflichen und privaten Angelegenheiten und hält mir den Rücken frei", verriet die 46-Jährige während ihrer Teilnahme bei "Let's Dance".

Auf ihren Mann kann sich Judith immer verlassen. Und auch nach dieser Trennung, wird er ihr sicher den Rücken stärken...