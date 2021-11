Jürgen Drews: Bittere Beichte! Das wird er sich nie verzeihen

Drama auf der Skipiste

In seinem Podcast "Des Königs neuer Podcast" erinnert Drews sich an seinen Urlaub in Kitzbühel zurück. Vor 23 Jahren wollte er dort mit Töchterchen Joelina die Skipiste unsicher machen. Sie stand auf ihren Skiern zwischen den Beinen ihres berühmten Vaters und dann konnte es auch schon losgehen. Doch die Freude war nicht von Dauer!

"Fahrt nicht zu schnell, seid ihr wahnsinnig?", rief Mama Ramona noch hinterher. Allerdings war es da schon zu spät. Drews hatte das Tempo falsch eingeschätzt, war kurz abgelenkt und landete zusammen mit seiner Tochter im Graben - und auf ihr drauf! Zum Glück blieben sie unverletzt. Es hat jedoch lange gedauert, bis die beiden diesen Schock überwinden konnten.

Mittlerweile gehört der jährliche Urlaub in den Tiroler Alpen fest zu ihrem Familienritual dazu. Den Unfall von damals wird Jürgen allerdings nie vergessen können...

Was macht Ski-Legende Markus Wasmeier eigentlich heute? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: