Jürgen Drews: Familientragödie! Tochter Joelina redet Klartext

Wie Joeline nun offenbart, gab es eine viele Momente in der Vergangenheit, in denen sie massiv mit ihrem Gewicht haderte. Gegenüber "Brisant" berichtet sie: "Ich wollte halt irgendwie immer schon mithalten. Weil ich bin von Natur aus sehr perfektionistisch und ich wollte halt immer mit Dingen und Menschen, mit denen ich mich verglichen habe, mithalten können. Und dann kam das irgendwie. Und dann habe ich natürlich auch noch sehr schöne Eltern und dachte mir, okay, ich muss jetzt superdünn sein, um auch so schön zu sein. Das war, weiß ich, ein Trugschluss." Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste der Drews-Tochter geben. Doch zum Glück konnte Joelina diese Zeit mittlerweile hinter sich lassen...