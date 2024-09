Jürgen Drews: Er ist vorbelastet! Große Sorge um den Sänger

Es besteht ein Risiko, dass Jürgen Drews ein ähnliches Schicksal ereilen könnte. Und die Befürchtungen sind nicht neu: Bereits 2019 unterzog sich Jürgen einem Gesundheits-Check im Klinikum Braunschweig. "Wenn meine Halsschlagader verkalkt, dann kann es mir so gehen, wie ihm", sagte er damals und fügte hinzu: "Ich mache mir Sorgen, ob bei mir alles in Ordnung ist."

Zu Recht. Jürgen lebte ein Leben, das ihn zum Risiko-Patienten macht. Viele Veranstaltungen, Stress, wenig Schlaf! Der Sänger, der vor seiner Karriere vier Semester Medizin studierte, wusste, dass ihm all das nicht guttat. Zum Glück war bei dem Gesundheits-Check damals alles okay. Die Schlaganfall-Gefahr aber ist nicht aus der Welt. Gerade in diesen Tagen hat Jürgen Drews wieder sehr viel um die Ohren. Obwohl er doch eigentlich in Rente gehen wollte, plant er sein Comeback als Sänger. Und er hat einen Umzug vor sich: Er will weg aus Dülmen (Münsterland), wo er seit 25 Jahre lebt und mit Ehefrau Ramona nach München ziehen. Dort wohnt Tochter Joelina (28). Ihr will er beim Aufbau ihrer Karriere helfen – und das wird dann ja noch mal mehr Arbeit und Verantwortung für ihn bedeuten...

