Jürgen Drews: Familienzuwachs für den 76-Jährigen

Via "Instagram" meldet sich Joelina nun bei ihren treuen Fans zu Wort und stellt erstmals ihren neuen Freund vor. Und der ist kein Unbekannter! Bei der neuen Liebe von Jürgens Tochter handelt es sich nämlich um niemand geringeres als um Rap-Produzent Adrian Louis. Für Jürgen sicherlich ein wahrer Jubelgrund, noch jemand musikalisches in seiner Familie begrüßen zu dürfen. Sogar die Tatsache, dass Joelina und Adrian räumlich voneinander getrennt Leben, ist für die beiden kein Problem. Während die Tochter von Jürgen nämlich in Berlin wohnt, lebt ihr Liebster in München. Gegenüber "Bild" offenbart Joelina: "Wir facetimen dauernd, schlafen oft zusammen vor dem Handy ein." Ob Joelina und Adrian uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr zuckersüßen Pärchen-Infos versorgen werden? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt...