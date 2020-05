Jürgen Drews: Große Sorge um seine Gesundheit! Ramona packt aus

Reddit this

Gerade ist Jürgen Drews 75 geworden. Nun verriet seine Frau Ramona, dass es beinahe nicht so weit gekommen wäre...

Sie sind DAS Traumpaar: Seit 25 Jahren gehen und seine Ramona (46) als Ehepaar durch alle Höhen und Tiefen. Doch fast hätte sie das Schicksal getrennt... In der Corona-Krise kommen die schlimmen Erinnerungen nun wieder hoch. Besonders der Schlager-Star ist besorgt: "Ich gehe schon seit vier Wochen nicht mehr raus", erklärte er gegenüber "Das Neue Blatt". Und auch Ramona tut alles, um ihren Ehemann zu schützen: "Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in Deutschland sind. Ich fühle mich hier sehr sicher. Aber natürlich bin ich auch vorsichtig und gehe nur mit Handschuhen und großem Abstand einkaufen."

Denn Jürgen Drews war 2018 schwer krank, musste wegen eines Darmverschlusses operiert werden. Er erinnert sich: "Das hätte sich böse entwickeln können, aber wir haben zum Glück schnell reagiert und sind gleich in die Klinik gefahren. Das waren bei mir Verwachsungen aufgrund einer Leistenbruchoperation. Wir haben es sofort operieren lassen, und jetzt geht es mir zum Glück wieder richtig gut. Ich bin total fit."

Der 75-Jährige hofft, noch viel Zeit mit seiner Ramona zu haben: "Ich bin jetzt im letzten Lebensabschnitt, und das ist mir auch bewusst. Aber ich fühle mich so gut mit Ramona und hoffe, dass du mich noch lange am Leben hältst, Engelchen."

Ramona rettete Jürgen Drews' Leben

Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass Ramona ihrem Jürgen das Leben rettet. "Das war in Travemünde am Hafen in einem kalten Winter. Jürgen wollte sich eine Häuserfront ansehen und ist auf einem Steg rückwärts gegangen. Ich hab’ nur noch laut „Stopp“ geschrien!", verriet sie. Dafür ist er ihr bis heute dankbar: "Wäre ich fünf Zentimeter weiter gelaufen, wäre ich ins eiskalte Hafenbecken gefallen. Da hat mich wirklich ein Schutzengel gerettet."

Ein Glück, denn für Ramona gibt es nur einen Mann im Leben, und das ist ihr Jürgen. "Für mich käme niemals ein anderer Mann infrage, wenn Jürgen mal nicht mehr wäre. Er ist die Liebe meines Lebens. Er war mein erster Mann – und er wird mein letzter Mann sein."