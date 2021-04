Jürgen Drews: Karriere-Aus! Jetzt spricht er Klartext

Wie Jürgen nun berichtet, ist er absolut davon überzeugt, auch weiterhin auf der Bühne zu stehen. So verrät er gegenüber "Brisant" über die Gedanken zu seinem Karriere-Aus: "Ich bin jetzt schon 76, da könnte man das allerdings machen. Aber irgendwie mag ich das nicht. Ich mag nicht irgendwie so sagen: 'So, jetzt höre ich auf', und das ist es dann. Und dann hast du einfach mal doch Lust und fängst du wieder an. Ist halt mein Hobby." Die Fans von Jürgen können also ganz unbesorgt sein! Auch weiterhin wird der König von Mallorca alles geben, um seinem Publikum ordentlich einzuheizen. Doch manchmal spielt das Alter für Jürgen dennoch eine Rolle...