Jürgen Drews: "Gezwungene Pause" - Es führt kein Weg daran vorbei

Jürgen gönnt sich eine Pause

"Für mich ist diese Zeit wie eine ‚gezwungene Pause‘. Ich war all die Jahre so viel unterwegs. Immer auf der Überholspur. Mir tut diese Entschleunigung wirklich gut", erzählt er der "Deutschen Presse-Agentur". "Na ja, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste."

Der 75-Jährige sehnt sich nach der Bühne. Doch momentan ist nicht an eine Rückkehr zu denken. "Niemand kann etwas für diese Pandemie. Wir müssen da gemeinsam durch und schaffen es auch nur gemeinsam", so Drews. "Wir alle wollen doch wieder ein Stück Normalität. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns an die Maßnahmen halten und uns impfen lassen. Damit alles mal wieder so werden kann, wie es war."

