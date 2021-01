Jürgen Drews: Tochter Joelina macht ihm erneut das Leben schwer!

Auf den sozialen Netzwerken zeigt sie sich so verrucht wie noch nie: Sie blickt lasziv in die Kamera, in der Hand hält sie eine Peitsche, ein ultraknappes Lederkleidchen bedeckt nur das Nötigste ihres Körpers. Papas einst so süßes Engelchen ist ganz schön erwachsen geworden und haut ordentlich auf den Putz! Dezente Zurückhaltung?

Fehlanzeige! "Ich bin ein erwachsener Mensch und kann posten, was ich will. Ich nehme eben kein Blatt vor den Mund und stehe immer voll hinter dem, was ich mache und sage", gibt sich die junge Sängerin trotzig, laut "Freizeitwoche". Leisere Töne will sie auch in Zukunft nicht anschlagen, im Gegenteil: "Meine Texte werden demnächst auch noch offensiver. Ich möchte mich nicht in eine Schublade stecken lassen. Vorurteile wird man wegen meines Vaters wahrscheinlich immer gegen mich haben." Was Papa Jürgen wohl zu dem rebellischen Befreiungsschlag seiner Tochter sagt?