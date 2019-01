Jürgen Drews: Trauriger Abschied von seinen Fans!

Reddit this

Oh je, was für traurige Nachrichten für alle Jürgen Drews-Fans...

Es wird nicht ruhig bei . Erst vor einigen Wochen schockte der Star seine Fans mit der traurigen Nachricht, dass er sich in ärztliche Behandlung begeben musste. Jetzt die nächste Hiobsbotschaft...

Jens Büchner: Schock-Enthüllung nach seinem Tod! Ein Vertrauter packt aus!

Hängt Jürgen Drews seine Karriere an den Nagel?

Obwohl Jürgen vom Ballermann nicht wegzudenken ist, verkündet der "Ein Bett im Kornfeld"-Interpret nun, dass seine Fans ab sofort auf ihn verzichten müssen - zumindest was Auftritt in der Nacht anbelangt. Wie Jürgen nämlich nun erklärt, hat er sich eine "Auftritts-"Deadline" gesetzt, um nicht mehr allzu spät auf der Bühne stehen zu müssen. Jürgen erklärt gegenüber "Bild": "Ich habe klargemacht: Ich bin spätestens 22.30 Uhr auf der Bühne – oder eben nicht. Dann sollen sie sich einen anderen suchen. Nie wieder gehe ich spät nachts auf die Bühne." Für seine Fans definitiv ein Schock. Kündigt Jürgen hiermit etwa ein indirektes Karriere-Aus an?

Jürgen spricht Klartext

Wer bei Jürgens Ansage denkt, dass er sich komplett aus der Öffentlichkeit verabschieden möchte, kann unbesorgt sein. So fügt der Ballermann-Star hinzu: "Die Bühne verlasse ich noch lange nicht." Auch Mallorca soll weiterhin seine Wahlheimat bleiben: "Mallorca ist auch ohne Auftritt schön, meine Frau Ramona und ich haben da ja noch immer unser Häuschen. Ich fühle mich dort sehr wohl." Seine Anhänger können somit unbesorgt sein - zum Glück!