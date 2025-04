Jürgen Drews: Unheilbare Krankheit – Tochter Joelina verrät, wie es ihm wirklich geht

In einem Interview mit Prima Woche spricht Joelina Drews (29) so offen wie nie über den Zustand ihres Vaters. "Er hat gute und schlechte Tage", erzählt sie ehrlich. An den schlechten Tagen brauche er viel Schlaf und Ruhe. Doch trotz der Diagnose gibt sich der Schlager-Star selbst kämpferisch: "Ich habe meine Polyneuropathie im Griff und keine Schmerzen", betont Jürgen Drews im Gespräch mit Bild. Nur bei langen Spaziergängen merke er eine gewisse Müdigkeit und Gangunsicherheit – doch das sei in seinem Alter nicht ungewöhnlich.