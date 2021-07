Jürgen Drews: Verzweifelter Kampf - Wie lange hält er noch durch?

Bisher hatte der Musiker keine Ahnung von Immunerkrankungen und ihren schweren Folgen, die im schlimmsten Fall sogar tödlich sein können. Ein Umstand, den Jürgen Drews nicht einfach hinnehmen will. Er informiert sich. Die einzige Hilfe: Blutplasma spenden! Aus dem Plasma werden lebenswichtige Medikamente hergestellt. Das Problem: Das Spendenniveau ist durch die Corona-Pandemie gesunken. Fatal! "Aktuell sieht es leider so aus, dass es bis Ende des Jahres zu einem Medikamenten-Engpass kommen wird", erklärt der Sänger gegenüber "Das neue Blatt". Leider darf er aufgrund seines Alters nicht mehr selbst spenden, will aber mit seinem Bekanntheitsgrad und einer cleveren Idee helfen.