Jürgen Engert: Der ARD-Moderator ist tot!

Und weiter heißt es in dem Statement: "Von seiner Arbeit etwa im ARD-Hauptstadtstudio profitieren wir bis heute. Wir sind sehr traurig, dass er gegangen ist, unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei seiner Frau und seiner Familie." Im Jahr 2001 verabschiedete er sich in den Ruhestand. Ein Jahr später bekam er den Verdienstorden des Landes Berlin. "Jürgen Engert nahm sich selbst nie wichtiger als die Themen, über die er berichtete. Sein kritisches Bewusstsein und seine klaren Analysen war uns oft Vorbild und bleiben uns Ansporn", so Patricia Schlesinger.

2021 sind weitere Stars von uns gegangen - mehr dazu hier im Video: