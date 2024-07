Jürgen Vogel: Traurige Beichte! Der Tod begleitet ihn durchs Leben

Es ist kaum zu fassen und sehr bewegend, was Schauspieler Jürgen Vogel (56) jetzt erzählt hat: Der Tod begleitet ihn durchs Leben. Es ist wie ein Fluch! Erstmals spricht der TV-Star öffentlich in der "NDR Talk Show" über die schweren Schicksalsschläge in seiner ­Familie. "Ich habe drei Schwestern, die alle Krebs ­hatten und haben. Irgendwie hat es unsere Familie ganz schön krass erwischt."