Julian McMahon: Weitere Details zum Tod des 56-jährigen "Charmed"-Stars bekannt

Julian McMahon, bekannt aus Kultserien wie "Nip/Tuck" und "Charmed" sowie als Victor von Doom in "Fantastic Four", ist am 2. Juli 2025 im Alter von 56 Jahren in Clearwater, Florida, verstorben. Die traurige Nachricht traf viele Fans und Kolleg:innen unerwartet – denn der Schauspieler hatte seine schwere Krankheit bis zuletzt geheim gehalten.