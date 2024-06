Julian Nagelsmann: "Abartige ..." - Unerträglicher Zustand im DFB-Lager!

Eigentlich sollten sich die Spieler der deutschen Nationalmannschaft sowie der Trainerstab auf das kommende EM-Spiel am Samstag fokussieren. Doch etwas macht dem gesamten Team heftig zu schaffen. "Wir haben eine abartige Mückenplage", verrät Julian Nagelsmann nun gegenüber "BILD". Selbst das Leben in der grünen Anlage wird dadurch beeinträchtigt. Nagelsmann: "Wir müssen gucken, dass etwas Wind geht, dass nicht so viele Mücken da sind. Wenn nicht, müssen wir ins Büro gehen."

Inzwischen soll zu den Abendstunden überall im Herzogenaurach-Camp Anti-Mückenspray liegen, damit sich die Spieler schützen können. Doch das hat nur wenig Erfolg. Viele der Sportler sind inzwischen "zerstochen". Torhüter Manuel Neuer weiß sich jedoch zu schützen: "Man sollte dafür sorgen, dass die Moskito-Schutznetze immer zu sind ..."