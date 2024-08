Julián Ortega: Der "Élite"-Star stirbt mit 41 Jahren

Im Laufe seiner Karriere war der aus Madrid stammende Ortega in verschiedenen Serien zu sehen, darunter "Caronte" und "Nunc Et in Hora".Nunc Et in Hora”. Viele Fans kannten ihn jedoch aus der Erfolgsserie "Élite", die im ersten Monat weltweit von über 20 Millionen Menschen gestreamt wurde. Gerade erst wurde die achte und letzte Staffel veröffentlicht.