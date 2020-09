Juliette Gréco: Die Chanson-Legende ist tot!

Ihren großen Durchbruch erlebte die Schauspielerin bereits 1937 im Alter von zehn Jahren. Juliette Gréco wurde dabei von dem französischen Philosoph und Existenzialist Jean-Paul Sartre in einer Kellerbar im Pariser Viertel Saint-Germain-des-Prés entdeckt. Im Jahr 1953 widmete sich die Verstorbene erstmals dem Schauspiel und feierte ihre erste Rolle in "Quand tu liras cette lettre". Es folgten Rollen in "The Roots of Heaven" oder "Crack in the Mirror".