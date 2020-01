Justin Bieber: Affären-Beichte! Jetzt bricht er sein Schweigen!

Huch, damit haben die Fans von und seiner Hailey definitiv nicht gerechnet. Obwohl die beiden ein absolutes Traum-Paar sind, berichtet Justin nun, dass er vor seiner Ehe in großer Sorge war, dass er seiner Hailey nicht treu sein kann...

Selena Gomez: Heftige Abrechnung mit Ex-Freund Justin Bieber!

Justin Bieber schüttet sein Herz aus

Wie Justin nun in der " Show" verrät, haben ihn vor er Hochzeit mit Hailey einige Selbstzweifel geplagt. So erklärt er: ""Ich glaube, ich war nervöser, weil ich mir die Frage gestellt habe, ob ich in der Lage bin, diese Verpflichtung als Mann einzugehen und das zu ehren, was ich sage." Justin ergänzt: "Und man verspricht, dass man treu bleibt...und ich habe mich gefragt, ob ich es schaffe, das zu tun." Wow! Ehrliche Worte, die tiefe Einblicke in sein Innerstes geben. Doch zum Glück ließ sich Justin von diesen Gedanken nicht beirren...

Justin fasste seinen Mut zusammen

"Ich bin froh, dass es geklappt hat, weil sie eine erstaunliche Person ist", fügt Justin abschließend hinzu, Die beiden gaben sich bereits vorletztes Jahr das standesamtliche Jawort und feierten im vergangen Jahr ihre kirchliche Hochzeit. Doch obwohl seitdem immer wieder Schlagzeilen die Runde machten, dass die beiden in ihrer Ehe regelmäßig aneinandergeraten sollen, zeigen sich Justin und Hailey in der Öffentlichkeit stets so verliebt wie am ersten Tag - zum Glück!

Diese Bilder dürft ihr euch nicht entgehen lassen!