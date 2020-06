So privat zeigen sich Justin und Hailey Bieber nur selten! In ihrer Serie sprechen sie über ihr Liebes-Aus.

Justin Bieber: Kurzbiografie

Ach, was war der niedlich! Mit Lausbuben-Charme und süßer Pilzfrisur gelang dem kanadischen Youtube-Star 2009 der große Durchbruch. Als im Juli 2009 seine erste Single „One Time“ erschien, avancierte Justin Bieber über Nacht zum Weltstar – und damals war er gerade mal 15 Jahre alt. Mit „Baby“, seinem bislang größten Hit, katapulierte er sich endgültig an die Chartsspitze.



Justins Eskapaden



Zuckersüß und wohlerzogen – mit diesem Image eroberte Justin Bieber in den ersten Jahren seiner Karriere die Herzen seiner Fans. Unzählige verkaufte Platten, spektakuläre Welttourneen und sogar ein Kinofilm („Never Say Never“) folgten. Doch aus dem kleinen Biebs wurde mit den Jahren ein junger Erwachsener – und der hatte so gar keine Lust mehr auf sein Bubi-Image. Fortan sorgte Justin Bieber eher mit Alkohol-Exzessen, Verkehrsdelikten, Schlägereien und öffentlichen Provokationen für Schlagzeilen. Auch seine On-Off-Beziehung mit Selena Gomez, mit der er von 2010 bis 2012 offiziell zusammen war, brachte immer wieder die Gerüchteküche zum Brodeln. Auch seine kultige „Bieber-Frisur“ tausche er gegen immer wechselnde Looks ein.



Die „Belieber“ bleiben Justin Bieber treu



Aber egal, in welchen Schwierigkeiten Justin Bieber gerade steckt – seine Fans stehen hinter ihm. Dank seiner „Belieber“ darf sich der Sänger über unglaubliche Follower-Zahlen bei Facebook und Instagram freuen, und auch seine Songs und Alben landen regelmäßig ganz weit oben in den Charts.