Justin Bieber: Große Sorge! So schlecht geht es ihm wirklich!

Oh je, das sind definitiv besorgniserregende Neuigkeiten von ! Obwohl der Sänger momentan jeden Grund zur Freude hätte, er und Hailey Baldwin verkündeten erst kürzlich ihre Verlobung, sind nun Bilder des 24-Jährigen aufgetaucht, die ihn weinend zeigen! Was fehlt dem Star?

Justin Bieber: Am Flughafen verhaftet

Justin Bieber: Tränenausbruch in der Öffentlichkeit

Armer Justin! Von einer Radtour mit seiner Hailey sind nun Bilder erschienen, die Justin zeigen, wie er sich schützend die Hände vors Gesicht hält und liebevoll von seiner Liebsten getröstet wird. Allem Anschein nach muss Justin in dem Moment ein schlimmes Ereignis verkraften, welches ihn zum Weinen bringt. Das seine Fans bei dieser Tatsache nicht lange stillhalten könne, ist somit kaum verwunderlich. Viele fragen sich besorgt: "Ist bei Justin alles ok?"

Justin Bieber: Seine Fans sind in Sorge

Warum Justin in der Öffentlichkeit in Tränen ausbricht, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch, dass seine "Beliebers" auch in dieser schweren Zeit immer hinter ihrem Idol stehen. Auf "Social Media" überschütten sie den Star mit liebevollen Worten und Genesungswünschen. Ist zu hoffen, dass es Justin bald wieder besser geht...