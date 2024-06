Justin Timberlake: Er wurde festgenommen!

Angeblich soll der Mann von Jessica Biel (42) unter Alkoholeinfluss Auto gefahren sein. Laut "TMZ" soll Justin Timberlake zusammen mit Freunden in einem Hotel gefeiert haben. Anschließend habe er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines Autos gesetzt und beim Fahren ein Stoppschild missachtet. Nachdem sein Auto dann noch ins Schleudern geriet, habe die Polizei ihn rechts rangewunken.

Wie ein Beamter der Nachrichtenagentur AP berichtet, soll die Festnahme bereits am Montagabend (Ortszeit) stattgefunden haben, am Dienstag soll er sich vor Gericht verantworten müssen. Derzeit befinde er sich weiter in Polizeigewahrsam, wie das Polizeipräsidium von Sag Harbor in New York mitteilte. Weitere Informationen sind bislang noch nicht bekannt.