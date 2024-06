Justin Timberlake: Krasser Absturz! Jetzt könnte er alles verlieren

Klar ist, es läuft schon länger nicht mehr gut für Justin. Die Enthüllungen seiner Ex Britney Spears, er hätte sie während ihrer Beziehung betrogen und sogar zu einer Abtreibung gedrängt, haben ihn viele Sympathien gekostet. Auch seine Ehe mit Jessica Biel (42) soll durch Justins Hang zu Fremdflirts belastet sein, heißt es. Auffällig: Jessica blieb auch nach der Verhaftung ihres Mannes in New York City, wo sie derzeit den Film "The Better Sister" dreht. Offenbar verspürte sie keinen Drang, ihrem Gatten nach dessen Suff-Tour beizustehen ... Und beruflich? Holpert es bei Justin ebenfalls: Seine aktuelle Konzerttournee ist nicht ausverkauft, das neue Album gilt als Flop. "Es geht ihm so schlecht wie noch nie", sagen Insider. Und seinen Frust scheint er – wie schon in früheren Jahren – mit Alkohol zu betäuben. Wie es jetzt weitergeht? Unklar. Möglich, dass es mit Justins Karriere weiter bergab geht. Möglich auch, dass Jessica nun endgültig die Nase voll hat von seinen Eskapaden. Immerhin haben die beiden zwei kleine Söhne, die in ihrem Papa ein Vorbild sehen! Das Büro von Justins Anwalt Edward Burke Jr. erklärte: "Wir freuen uns darauf, Mr. Timberlake energisch gegen diese Anschuldigungen zu verteidigen. Er wird zu gegebener Zeit eine Menge zu sagen haben." Na, da sind wir mal gespannt …