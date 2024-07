Justin Timberlake & Jessica Biel: Zerbricht ihre Ehe?

Jessica Biel (42) musste während ihrer Ehe mit Justin Timberlake (43) schon so einiges aushalten: Ihr Mann flirtete heftig mit fremden Frauen, stand als herzloser Idiot da, nachdem Ex Britney Spears behauptete, Justin hätte sie einst zur Abtreibung überredet und lieferte sich anschließend einen öffentlichen Kleinkrieg mit der Sängerin. In allen Fällen verzieh Jessica Biel ihrem Gatten und Vater ihrer beiden Söhne. Doch jetzt scheint das Maß endgültig voll zu sein!