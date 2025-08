Justin Timberlake: Warum er erst jetzt wirklich über seine Erkrankung spricht

Die Welt-Tournee von Justin Timberlake war von Anfang an mit gesundheitlichen Rückschlägen belastet. Zahlreiche Shows in den USA mussten aufgrund von Bronchitis, Kehlkopfentzündungen und zuletzt einer Grippe abgesagt oder verschoben werden. Besonders hart traf es die Fans in Ohio, wo Timberlake die letzte geplante Show kurzfristig absagen musste. Offizielle Statements zu den Ursachen der Erkrankungen gab es zunächst nicht, was die Spekulationen anheizte und für Unmut bei einigen Konzertbesuchern sorgte.